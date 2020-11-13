Лукашенко потребовал честного расследования смерти Романа Бондаренко

«Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо, тем более молодой человек», — заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что еще вчера разговаривал с руководителем Следственного комитета Белоруссии, и предупредил, что «эта проблема будет раскручиваться, поэтому надо расследовать».

По его словам, уже сейчас все начали обвинять в случившемся милицию.

«Я позвонил генеральному прокурору и сказал: „Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело“», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как напомнил ТАСС, Роман Бондаренко был жителем дома на улице Червякова в Минске, где часто собирались противники действующей власти. Там появились граффити с изображением диджеев, которые включали песню «Перемен» на одном из официальных мероприятий.

В минувшую среду, 11 ноября, во дворе появились неизвестные мужчины в гражданской одежде, которые начали снимать развешанные бело-красно-белые ленты. С ними в перепалку вступил Бондаренко, которого в итоге увезли.

На следующий день его привезли в больницу из Центрального РУВД Минска. В документах говорилось, что травмы он получил во время драки. В минувший четверг, 12 ноября, Бондаренко скончался.

Следственный комитет Белоруссии в своем канале в Telegram сообщил, что проводит проверку по факту смерти 31-летнего мужчины. По данным следствия, в милицию сообщили о конфликте между местными жителями, которые вешали ленты, и лицами, которые их снимали.

Прибывшая на место милиция обнаружила пьяного избитого мужчину. Для выяснения обстоятельств дела его забрали в РУВД, где ему стало плохо. Правоохранители вызвали бригаду врачей, которые диагностировали у задержанного отравление спиртным. В итоге его увезли в больницу, где он скончался, несмотря на помощь врачей.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти и забрали всю медицинскую документацию.

Издание Tyt. by со ссылкой на медиков и документы из больницы сообщило, что в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили.