Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и «выйти из образа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press высказал свое мнение о главе Украины Владимире Зеленском. Белорусский лидер отметил несамостоятельность украинского коллеги и его затянувшуюся игру. Слова главы государства процитировало издание БелТА.

Белорусский лидер признал, что Зеленский «неглупый человек», но он не принимает самостоятельные решения, ему никто не даст установить мир дипломатическим путем. По поводу внешнего вида и поведения украинского главы Лукашенко отметил, что Зеленскому пора «выйти из образа».

«Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, артист, ему видней, и он живет в определенной ситуации», — подытожил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер напомнил, что Россия не собирается оккупировать Украину. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин мог бы «забрать весь юг» страны в 2014–2015 годах, однако он никогда этого не хотел.