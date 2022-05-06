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    06 мая 2022, 01:30

    Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и «выйти из образа»

    Президент Белоруссии Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться

    Полина Созыкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press высказал свое мнение о главе Украины Владимире Зеленском. Белорусский лидер отметил несамостоятельность украинского коллеги и его затянувшуюся игру. Слова главы государства процитировало издание БелТА.

    Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и «выйти из образа»

    Белорусский лидер признал, что Зеленский «неглупый человек», но он не принимает самостоятельные решения, ему никто не даст установить мир дипломатическим путем. По поводу внешнего вида и поведения украинского главы Лукашенко отметил, что Зеленскому пора «выйти из образа».

    «Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, артист, ему видней, и он живет в определенной ситуации», — подытожил Лукашенко.

    Ранее белорусский лидер напомнил, что Россия не собирается оккупировать Украину. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин мог бы «забрать весь юг» страны в 2014–2015 годах, однако он никогда этого не хотел.