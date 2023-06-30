30 июня 2023, 21:07
Лукашенко посоветовал Варшаве больше думать о поляках
Президент Белоруссии Лукашенко: поляки для Запада остаются расходным материалом
Властям Польше следует больше думать о своем народе, ведь для Запада поляки — это расходный материал. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи», — заявил глава белорусского государства.
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ЕС и США пытаются в ускоренном темпе напичкать Польшу оружием, чтобы создать опорный пункт для осуществления агрессии со стороны Америки, считает Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что с соседними, которые не всегда бывают дружелюбными, необходимо поддерживать хотя бы «худой мир». Латвия и Литва, словно самоубийцы, упорно стремятся стать пешками НАТО, а Польша становится полигоном для противостояния России и Белоруссии.
Александр Лукашенко
Запад
Польша
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