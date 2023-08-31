Мир 31 августа 2023, 13:19 Лукашенко посмеялся над требованиями поляков и прибалтов насчет ЧВК «Вагнер» Лукашенко назвал глупыми требования Польши и Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Требования Польши и стран Прибалтики о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии являются необоснованными и глупыми. Западные страны продолжили нагнетать истерию по поводу присутствия на территории республики сотрудников частной военной компании, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова привело БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Польша и Прибалтика начали требовать немедленного вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии, несмотря на то что сами увеличили военные бюджеты и стянули к границам республики крупные воинские формирования.

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«Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — указал президент Белоруссии.

По его словам, только при выполнении этого условия западные страны могут предъявлять претензии по поводу присутствия в республике военных других государств.

«А пока это необоснованные и глупые требования», — заключил Лукашенко.

В понедельник, 28 августа, Польша, Эстония, Латвия и Литва потребовали от Белоруссии, чтобы дислоцированные подразделения группы «Вагнер» немедленно покинули территорию страны.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что опасается проникновения в республику бойцов «Вагнера» под видом мигрантов.