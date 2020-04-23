    23 апреля 2020, 20:29

    Лукашенко посетовал на закрытие границ между странами и «разрушение отношений»

    Артур Блянихов

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заметил, что мир изменился до неузнаваемости за четыре месяца в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам Лукашенко, союзные государства, которые десятилетиями открывали границы и устанавливали добрые отношения, восстановили границы и разрушили отношения.

    «Но главное — это люди, те потери во взаимоотношениях людей, которые трудно будет восполнить», — обратил внимание президент Белоруссии.

    По данным издания, в республике выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 769 человек, скончались — 58.