Лукашенко посетовал на закрытие границ между странами и «разрушение отношений»

По словам Лукашенко, союзные государства, которые десятилетиями открывали границы и устанавливали добрые отношения, восстановили границы и разрушили отношения.

«Но главное — это люди, те потери во взаимоотношениях людей, которые трудно будет восполнить», — обратил внимание президент Белоруссии.

По данным издания, в республике выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 769 человек, скончались — 58.