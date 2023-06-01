Мир 01 июня 2023, 14:03 Лукашенко посетовал на то, что украинский вопрос не решили восемь-девять лет назад Лидер Белоруссии Лукашенко: украинский вопрос стоило решить в 2014–2015 году РИА «Новости»

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Решить украинский вопрос следовало еще в 2014–2015 году, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. Он пояснил, что все это время Украина «создавала боеспособные вооруженные силы», а тогда еще была готова к мирному урегулированию.

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности», — посетовал белорусский лидер.

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Он напомнил: теперь на Западе уже не скрывают, что делали все, чтобы «подготовить Украину к войне с Россией».

Лукашенко подчеркнул, что у украинского правительства было много вариантов действий, которые позволили бы людям мирно жить в этой стране, но ни бывшие ее президенты — Виктор Янукович и Петр Порошенко, — ни нынешний, Владимир Зеленский, этим не воспользовались. Белорусский лидер предположил, что они не хотели конфликта — «их просто толкали к этому», давили на «болевые точки».

Спецоперация была неизбежна, уверен Александр Лукашенко. По его мнению, если бы все не началось тогда, началось бы позже, но «в худших условиях для России и Белоруссии».