Лукашенко посетил СИЗО, после чего двум оппозиционерам изменили меру пресечения

«Как стало известно, Дмитрию Рабцевичу и Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения», — сообщил телеканал и показал кадры, на которых второй арестованный стоит на улице.

Лукашенко посетил СИЗО КГБ для встречи с представителями оппозиции, задержанными во время и после президентской кампании. Они содержатся с тех пор под стражей в различных следственных изоляторах. Белорусский лидер обсудил с ними вопросы конституции, пишет РИА «Новости».

Воскресенский сообщил гостелеканалу, что правительство готово к диалогу не только на словах, но и на деле. Лукашенко ему лично поручил приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению конституции. Также политолог представил свое мнение о том, как власти должны освободить ряд лиц, которые «не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе».

Кроме указанных двух оппозиционеров на встрече с Лукашенко присутствовали бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и Максим Знак и другие представители оппозиции.