Лукашенко посчитал российские СМИ необъективными

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул российских журналистов в предвзятости. Речь идет о Первом канале и телеканале «Россия-1».

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по ситуации с коронавирусом. Он негативно отреагировал на то, как российские медиа освещают события в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Знаете, дошли до того, что на „России-1“ дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки… Россиянам хотел бы сказать — этим, которые „плявузгают“ (болтают — прим. ред.): не трогайте нас!» — сказал Лукашенко.

По его словам. Белоруссия ничего не просит у России. Государство самостоятельно ведет борьбу с коронавирусом. Политик предложил российским журналистам не делать из соседей дураков, а приехать и посмотреть, как все на самом деле.

По его словам, во время эфира одного из каналов ведущий «там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию». Лукашенко подчеркнул, что представители ВОЗ приезжали в Белоруссию, следили за ситуацией и не высказали никаких претензий. Президент подчеркнул, что его граждане соблюдают общеизвестные рекомендации. Лукашенко добавил, что Белоруссия готова общаться и советоваться с россиянами. Ведь они белорусам не чужие.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что от коронавирусной инфекции в Белоруссии никто не умер.

По последним данным, в Белоруссии подтверждено 2919 случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали 29 человек. Об этом написал портал Sputnik.by.