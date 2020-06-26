Лукашенко посчитал нужным поменять Конституцию в Белоруссии

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию», — сказал он.

Политик выразил уверенность, что это все же нужно сделать. Однако еще до этого шага он намерен часть полномочий «отдать вниз» — губернаторам, председателям райисполкомов.

При этом лидер уверен, что возвращать Конституцию 1994 года не надо. Это будет движением назад.

Белоруссия является президентской республикой. То есть глава государства играет наиболее важную роль в управлении страной. Выборы президента состоятся уже 9 августа.

Белорусский лидер считает, что Россия вмешивается в предвыборный процесс. Этот вопрос Лукашенко собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь главы Российского государства — Дмитрий Песков — отверг подобные обвинения.