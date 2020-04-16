Лукашенко посчитал коронавирус правильным уроком для наркоманов

Заражение коронавирусом может привести к осложнениям в виде пневмонии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия покажет хороший урок наркоманам и курильщикам. Эти люди смогут еще раз задуматься о своем здоровье.

Белорусский лидер провел совещание по теме помилования тех, кто был осужден за преступления с незаконным оборотом наркотиков. Во время встречи он затронул вопрос пандемии коронавируса. Президент перечислил категории жителей, которые попадают в зону риска.

«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

В Белоруссии зафиксировано 4204 случая заболевания COVID-19. Погибших от инфекции — 40. При этом Лукашенко ранее заявлял, что все пациенты скончались не от коронавируса, а от букета хронических заболеваний. Президент пообещал, что от этого вируса никто в стране не умрет.