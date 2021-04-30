Лукашенко поручил за год разобраться с пустующими домами в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил решить проблему пустующих домов в республике. По его словам, за год их нужно снести либо продать, сообщил TUT.BY.

Лидер Белоруссии в ходе совещания по сельскому хозяйству заявил, что в стране большое число бесхозных приусадебных участков и заброшенных зданий. Он подчеркнул, что от них нужно избавиться, а освободившуюся землю рекультивировать, написал сайт «Русская планета». Накануне ряд полномочий Лукашенко предложили отдать правительству страны. Такую инициативу в рамках третьего заседания Конституционной комиссии озвучил председатель Петр Миклашевич.