Мир 29 декабря 2022, 15:02 Лукашенко поручил установить детали падения ракеты ВСУ на территорию Белоруссии Sputnik: Лукашенко приказал выяснить причины падения ракеты ВСУ в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко постановил узнать детали падения украинской ракеты на территории его страны. Об этом сообщили журналисты издания Sputnik Беларусь.

По данным источника, в районе 10-11 часов утра по местному времени на территории Белоруссии упала ракета. Журналисты отметили, что она летела со стороны Украины. Также они установили тип боеприпаса. По данным журналистов, это была ракета С-300.

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«О происшествии немедленно был проинформирован глава государства», — сообщили сотрудники издания.

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Они отметили, что в ситуации уже разбираются представители оперативных служб. Среди них — группа специалистов из СК, а также сотрудники министерства обороны.

Также журналисты поделились предварительными версиями случившегося. По одной из них, ракета была сбита в результате работы систем противовоздушной обороны Белоруссии. Авторы материала сравнили инцидент с падением боеприпасов на территории Польши.