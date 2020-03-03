Лукашенко поручил ускорить строительство трубопроводов для импорта нефти через балтийские порты

Лукашенко отметил, что можно было бы воспользоваться уже имеющимися трубами, договорившись с балтийскими странами.

«Где-то нам надо пару перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года», — отметил Лукашенко и призвал найти способы закончить строительство в более короткие сроки.

«Полтора-два года, не больше! И 100–120 миллионов долларов мы сами найдем на эти перемычки», — заявил глава государства.