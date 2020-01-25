Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по газу

Белорусский лидер Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в соглашение с Россией о поставках газа.

Глава Белоруссии уполномочил Кабмин провести переговоры с российской стороной, говорится на сайте президента. По результатам диалога правительство сможет вносить в соглашение сторон не принципиальные изменения. Указ был опубликован 25 января, однако датирован 23 числом.

Накануне Лукашенко пожаловался на поставившую Белоруссию «раком» Россию. Он посетовал на то, что в отношениях с Россией между странами нет справедливости, подчеркнув, что Москва поставляет Минску нефть по ценам выше внутрироссийских.

В тот же день, 24 января, Лукашенко начал переговоры о поставках нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. По его словам, страны готовы продать ему столько нефти, сколько ему надо. При этом за несколько дней до этого, Белоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup. «360» разбирался, чего же таким способом пытается добиться Белоруссия — отомстить России, или просто ищет пути обхода.