Лукашенко поручил повысить роль Совбеза на случай своей гибели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил повысить роль Совета безопасности в том, что касается территориальной целостности, поддержания мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму. Об этом говорится в постановлении Совбеза, опубликованном на правовом интернет-портале.

Правительству поручено в течение месяца подготовить поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» для «предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности».

Своим постановлением Лукашенко также одобрил положение о Совете безопасности, текст которого не был опубликован в открытом доступе. Секретарю Совбеза поручено внести документ на утверждение.

В мае Лукашенко издал декрет о руководстве страной, если президент погибнет в результате покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий. Тогда его полномочия перейдут к Совету безопасности, а в республике введут военное или чрезвычайное положение. Совбез назначит новые президентские выборы.