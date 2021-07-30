Лукашенко поручил отправить Тихановской несколько пачек печенья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко велел отправить главе оппозиции страны Светлане Тихановской несколько пачек печенья. Такое поручение он дал премьер-министру Роману Головченко после того, как политик рассказала об угощениях во время встречи с Байденом в Белом доме.

Лукашенко отметил, что не первый год управляет страной и хорошо знает трех предыдущих президентов США, хотя официально и не имел с ними отношений.

«Я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек», — заявил он.

Головченко ответил, что печенье «отправят». Видео разговора опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Президент США Джо Байден 28 июля заявил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Сама глава оппозиции Белоруссии отметила, что призвала Байдена помочь республике стать примером «ненасильственного перехода к демократии». Она также рассказала, что после завершения встречи Байден дал ей «кипу печенек из Белого дома».

После выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, в стране начались протесты. Люди не признали результаты выборов, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Оппозиция заявила, что на самом деле победила Светлана Тихановская.