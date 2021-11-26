Лукашенко попросил Польшу пропустить беженцев в Германию

Польские власти должны пропустить скопившихся на границе беженцев. Это поможет решить миграционный кризис. С таким призывом во время визита в транспортно-логистический центр около КПП «Брузги» выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства уверил беженцев, что Белоруссия не будет политизировать их проблемы.

«Проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», — обратился к мигрантам Лукашенко. Его слова цитирует сайт президента Белоруссии.

Он также попросил Германию приютить беженцев, которые уже несколько недель живут в лесу и хотят воссоединиться со своими семьями.

Миграционный кризис обострился на белорусско-польской границе в начале ноября. Все это время там находятся несколько тысяч человек, которые оказались заперты в приграничной зоне, так как их не пускают ни в одну из стран. Евросоюз обвинил в произошедшем Лукашенко.