04 января 2024, 18:21
Лукашенко попросил нового министра экономики не врать
Лукашенко назначил министром экономики Юрия Чеботаря и запретил ему врать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, указав на неудовлетворенность работой Минэкономики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Я хотел бы видеть министерство экономики, которое в течение года замечал нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства. <…> Но я надеюсь, что ситуация поменяется», — отметил Лукашенко.
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Он напомнил, что очередные выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году, поэтому в текущем году Минэкономики «будет тяжело». В связи с этим Лукашенко попросил нового министра говорить ему только правду.
«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», — пояснил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего президента. Документ гарантирует неприкосновенность и пожизненную охрану ушедшему в отставку лидеру страны.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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