Лукашенко попросил не провоцировать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сделанных им шагах на опережение в отношении «определенных сил, которые начинают активничать», и срыве масштабного плана по дестабилизации страны.

На посвященном мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы совещании, состоявшемся в Минске, Лукашенко подчеркнул, что против выбора между демократическим и силовым решением ситуации. Однако он рискует потерять страну, если поведет себя демократично. Фрагмент его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«В этой ситуации хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя „демократично“, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года», — цитирует главу республики РИА «Новости».

Александр Лукашенко подчеркнул, что всю жизнь положил на создание суверенного государства и никому не позволит «сломать страну».

«Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — сказал он.

Лукашенко попросил «заблудших людей», которых пытаются использовать, не подталкивать власть к жестким мерам. Он подчеркнул, что на кону стоит независимость страны.

«Здесь неконструктивную позицию заняли представители отдельных СМИ, причем западных… на это надо железно реагировать», — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко распорядился вывести все деньги госпредприятий из российских банков. Политолог Кирилл Аверьянов-Минский назвал эту меру демонстративной. Скорее всего, белорусский президент убедил себя, что Россия финансирует белорусскую оппозицию.