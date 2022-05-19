Лукашенко попросил «не баламутить народ» сообщениями об объединении с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и республика сотрудничают как две независимые страны. По его словам, не нужно беспокоить народ слухами о том, что «кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает».

«Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично», — привела пресс-служба Лукашенко его слова. Их процитировало РИА «Новости».

Он отметил, Россия и Белоруссия развивают сотрудничество как два независимых государства. Белорусский лидер добавил, что нужно продвигаться поэтапно в теме союзной интеграции.

«Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. У нас есть парламентское собрание. Так давайте задействуем это», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что есть Высший государственный совет Союзного государства, который тоже можно задействовать.

Политик также рассказал, что Белоруссия к концу этого года рассчитывает с помощью России создать собственный образец ракетного комплекса «Искандер». Об этом написал ТАСС.