Мир 11 августа 2023, 14:37 Лукашенко пообщался с Путиным о проведении Игр БРИКС в России Лидер Белоруссии Лукашенко обсудил с Путиным проведение Игр стран БРИКС РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях обсудил с российским лидером Владимиром Путиным инициативу проведения Игр стран БРИКС. Об этом Лукашенко рассказал сегодня во время посещения Национального аэропорта Минск и Минского завода гражданской авиации № 407.

«Я его поддержал и похвалил за то, что он инициирует соревнования БРИКС», — сообщил он.

Как уточнил Telegram-канал «Пул Первого», белорусский президент добавил, что беседа произошла позавчера, 9 августа.

Александр Лукашенко пообещал, что если соревнования стран БРИКС организуют, Белоруссия сразу к ним присоединится. Он выразил уверенность в том, что это сделают и многие другие страны.

Также Лукашенко посоветовал «не обращать внимания» на санкции, в том числе в спорте. Он убежден, что рано или поздно белорусских спортсменов вернут на международные состязания.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, ЮАР, Китай и Индия. Игры БРИКС пройдут в Казани в 2024 году. Провести их в России Владимиру Путину еще в мае предложил министр спорта Олег Матыцин.