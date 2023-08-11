11 августа 2023, 14:37
Лукашенко пообщался с Путиным о проведении Игр БРИКС в России
Лидер Белоруссии Лукашенко обсудил с Путиным проведение Игр стран БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях обсудил с российским лидером Владимиром Путиным инициативу проведения Игр стран БРИКС. Об этом Лукашенко рассказал сегодня во время посещения Национального аэропорта Минск и Минского завода гражданской авиации № 407.
«Я его поддержал и похвалил за то, что он инициирует соревнования БРИКС», — сообщил он.
Как уточнил Telegram-канал «Пул Первого», белорусский президент добавил, что беседа произошла позавчера, 9 августа.
Александр Лукашенко пообещал, что если соревнования стран БРИКС организуют, Белоруссия сразу к ним присоединится. Он выразил уверенность в том, что это сделают и многие другие страны.
Также Лукашенко посоветовал «не обращать внимания» на санкции, в том числе в спорте. Он убежден, что рано или поздно белорусских спортсменов вернут на международные состязания.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, ЮАР, Китай и Индия. Игры БРИКС пройдут в Казани в 2024 году. Провести их в России Владимиру Путину еще в мае предложил министр спорта Олег Матыцин.
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