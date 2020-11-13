Лукашенко пообещал разобраться с отчисленными за протесты студентами

По его словам, к нему продолжают приходить письма от родителей отчисленных молодых людей с просьбой восстановить их в вузе.

«„Выкинули“ мы этих 300 человек — я не скажу, что они плохие. Успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их. Поедут в эту Польшу, пусть там работают, но они там не нужны», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что уже поручил ответственным лицам проработать механизм восстановления отчисленных студентов. В вузах создадут специальные комиссии, которые будут рассматривать заявления бывших учащихся.

Лукашенко отметил, что когда начались студенческие бунты, он знал о том, кто стоит за их организацией. По его словам, зачинщиков и участников протестных акций было мало, так как большинство хотели просто учиться. Он напомнил, что в свое время думал, как поступать с университетами Белоруссии, так как они выпускали слишком большое количество специалистов. Но в итоге власть решила оставить систему без изменений.

«Я это все создал и думаю: „Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов“. Вот как с ними поступить? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь — иди в армию или поработай», — заявил Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции. Участники митингов и шествий считают, что по итогам голосования победила Светлана Тихановская. Протестные акции не утихают до сих пор.

В начале сентября к митингам присоединились студенты вузов. Силовики разогнали студентов, а после пришли в Минский государственный лингвистический университет, откуда забрали нескольких учеников. Официальный представитель МВД Белоруссии объяснила, что студентов забрали за правонарушения, которые они совершили ранее. Но на следующий день в столице Белоруссии прошел большой студенческий марш, в котором приняли участие преподаватели и учащиеся вузов страны. Еще одно шествие студентов прошло в Минске в конце октября. Участники призывали к всеобщей забастовке.