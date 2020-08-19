Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов

Рабочие и руководство промышленных предприятий Белоруссии подвергаются серьезному давлению. В их адрес идут угрозы, а на работу им приходится пробираться через живой коридор толп протестующих. С таким заявлением на очередном заседании с Советом безопасности выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщило БелТА, белорусский лидер констатировал, что в стране общественно-политическая ситуация остается сложной. Но терять бдительность власти не собираются.

«Идут угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что благодарен рабочим заводов за то, что они не поддаются на провокации, и попросил их, чтобы «они не прятали глаза в асфальт».

«Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что угрозы также поступают в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных чиновников и работников СМИ.

«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — напомнил Лукашенко.

Встреча исполняющего обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника с участниками несанкционированной акции медиков закончилась тем, что его призвали уйти в отставку. В ответ чиновник напомнил, что правительство уже сложило полномочия.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Участники выступают с требованием отставки действующего президента страны. Начиная с понедельника на ряде крупных промышленных предприятий страны начались забастовки рабочих. Однако, по словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, никакой остановки производств не произошло.

Лукашенко не первый раз собирает Совет безопасности на этой неделе. В минувший вторник, 18 августа, он обвинил участников координационного совета оппозиции в попытке силового захвата власти. По его словам, в созданную организацию вошли бывшие чиновники и нацисты. В самом совете его слова опровергли. Там заявили, что они намерены действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

Сегодня стало известно, что участников несанкционированной акции около Минского тракторного завода задержали сотрудники ОМОН. По данным МВД Белоруссии, толпа мешала проходу работников. Силовики оттеснили в сторону участников акции и задержали двух самых активных. Один из них, как выяснилось, к заводу не имеет никакого отношения. Он безработный, который приехал из Гродненской области. В отношении него завели административное дело за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Координатор забастовки на МТЗ Сергей Дылевский заявил, что в несанкционированной акции принимали участие несколько рабочих завода, которые ушли в отпуск. Они пришли на проходную, чтобы поддержать коллег, которые бастуют на рабочих местах. К ним присоединились также жители Минска.