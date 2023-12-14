Мир 14 декабря 2023, 14:51 Лукашенко пообещал продолжать поддерживать Россию Лукашенко заявил о продолжении поддержки России со стороны Белоруссии Kremlin Pool/Global Look Press

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Белоруссия видит в России своего надежного союзника, которого всегда будет поддерживать. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и разведслужб СНГ, сообщило БелТа.

«Мы поддерживали всячески и будем поддерживать своего союзника. Точно так, как и все государства за этим столом (страны СНГ — прим. ред.)», — отметил он.

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Президент Белоруссии добавил, что страна никогда не скрывала дружественных отношений с Россией. По его словам, белорусское руководство не позволит «стрелять в спину русским» через свою территорию.

Он подчеркнул, что страны сотрудничают по многим вопросам, в том числе в военно-политической сфере.

Ранее Лукашенко назвал Россию «цементирующим звеном», благодаря которому укрепляется взаимодействие между государствами СНГ. Он предположил, что разведывательное сообщество НАТО будет стремиться к разрушению связей между странами бывшего СССР.