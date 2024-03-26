Мир 26 марта 2024, 15:56 Лукашенко пообещал поделиться с Путиным своими подозрениями о кураторах теракта Пресс-служба президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонит Владимиру Путину и поделится подозрениями по поводу кураторов теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило «БелТа».

По словам Лукашенко, у Белоруссии была договоренность с Россией. Директор ФСБ Александр Бортников связался с белорусским коллегой Иваном Тертелем, передав информацию о теракте, пояснил он.

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«И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах», — сказал Лукашенко.

Стороны условились блокировать свой участок направления движения преступников. Белорусский лидер считает, что операция по задержанию преступников прошла солидно.

Ранее в России предложили провести референдум 8 сентября о возвращении смертной казни. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов уверена, что высшая мера наказания нужна для тех, кто не должен ходить по земле.