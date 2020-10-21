Лукашенко пообещал определить планы на пятилетку на Всебелорусском собрании

Александр Лукашенко провел рабочее совещание по актуальным вопросам. На нем он поднял вопрос о проведении Всебелорусского собрания. Оно пройдет в декабре.

Лукашенко отметил, что правительство еще 20 октября рассмотрело вопрос о перспективах развития страны на будущий год, а также новый бюджет. Белорусский лидер предложил вернуться к этому вопросу после ноябрьских праздников.

«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — заявил президент. Его процитировало БелТА.

В прошедшую среду Лукашенко встретился с оппозиционерами и пообещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Он отметил, что беспокоится за будущее страны.

После выборов президента Белоруссии в стране уже несколько месяцев продолжаются протесты. На митинги выходили женщины, пенсионеры, студенты. Участников протестов Лукашенко назвал «заблудшими».