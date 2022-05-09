Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше в случае нападения на Белоруссию

Польша незамедлительно получит ответ на возможное решение о вторжении в Белоруссию. Об этом на параде Победы сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, написала газета «Известия».

«Если они хотят попробовать — пожалуйста, мы и не таким тут рога обламывали», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что силовики отслеживают увеличение численности группировки стран НАТО в странах, сопредельных с Белоруссией.

«У нас с Россией есть соглашение в сфере безопасности и обороны, напоминаю об этом», — продолжил он.

Также президент выразил сожаление, что в соседней Украине вновь возродились националистические настроения.

«В самом страшном сне невозможно было представить, что нацизм снова поднимет голову в этой братской нам стране», — заключил Лукашенко.

Ранее польский политолог Конрад Ренкас заявил, что польские наемники уже принимают участие в боях на Украине. По его словам, это не добровольцы, а люди, отправленные воевать целенаправленно по приказу.