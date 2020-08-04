Лукашенко пообещал не допустить новой «прихватизации»

По его словам, путь реформ в стране — это вдумчивое совершенствование производства, которое уже действует и основано на собственной сырьевой базе, науке и компетенциях.

«Нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. Путь „разрушить до основания, а затем…“ — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что готов выслушать кандидатов на пост президента республики, если они предложат ему путь реформы отдельных государственных предприятий без социальных взрывов. Белорусский лидер подчеркнул, что даже готов дать экспертам показать себя на практике, как это он делал несколько лет назад, но тогда желающих не нашлось.

Лукашенко подчеркнул, что если кому-то идея «прихватизации» снова кажется привлекательной, то им лучше вспомнить, что происходило в 90-е годы.

«Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Этого не будет, пока я жив, а не только пока я президент», — подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что в те годы криминальный мир поделил Белоруссию на сектора. На трассах орудовали банды, а в центре Минска человеку в военной форме появиться было просто опасно.

Президент Белоруссии заявил, что страна останется социальным государством, так как это заложено в генетическом коде граждан.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост лидера главы государства претендуют пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее белорусский лидер заявил, что весь мир движется к пропасти из-за нестабильной и непредсказуемой ситуации. Помочь справиться с этим кризисом может только безальтернативная роль сильного государства в жизни нации.