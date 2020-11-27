Лукашенко пообещал, что не будет президентом при новой Конституции

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой Конституции президентом работать не будет. Он заверил, что не готовит новый документ под себя.

Ранее в Белоруссии предложили проводить выборы в парламент по партийным спискам. Это подразумевает создание партий в республике. По словам Лукашенко, такая идея может привести к расколу в обществе.

«Но если вы этого хотите и народ за это проголосует — так и будет. Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — привело слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер добавил, что в случае принятия нового документа никогда не допустит, чтобы кто-то сфабриковал выборы или сфальшивил. Президент отметил, что Белоруссии действительно нужно принять новую Конституцию. При этом она должна быть выгодна для республики, «чтобы потом страна не обвалилась».

«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную, жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии ранее говорил, что договорился с руководством парламента о передаче 70-80% полномочий президента. При этом он подчеркнул, что не нужно ломать Конституцию, напоминает RT.