Лукашенко пообещал Белоруссии независимость и суверенитет

Никто в Белоруссии не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — сказал глава государства. Его слова привело белорусское агентство «БЕЛТА».

«Нельзя растопыренными пальцами держать власть». Лукашенко обратился с советом к новоизбранным депутатам Подробнее

По словам президента, если никто в мире не планирует захватывать Белоруссию, то зачем в таком случае кому-то добровольно предлагать ее суверенитет. В истории страны уже были и лапти, и плетки, и безвременье, добавил Лукашенко.

«Главное запомните: я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», — подчеркнул белорусский лидер.

Заявления о суверенитете и независимости знаково прозвучали перед встречей Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Общение состоится в Сочи. Российский лидер будет принимать белорусского коллегу 7 декабря. Главы государств обговорят вопросы сотрудничества, а также «дорожную карту» по созданию Союзного государства.