Лукашенко пообещал белорусам не допустить гражданского раскола

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал не допустить «произвола радикальных элементов» в Белоруссии. Об этом он заявил, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

«Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов», — передает БелТА слова Лукашенко.

Он также сообщил, что государство «решительно защищает» интересы большинства граждан, которые проголосовали за единую Белоруссию и тех, кто выступает за независимое и устойчивое государство. При этом Лукашенко отметил, что сейчас наступил непростой период защиты суверенитета страны. По его словам, все события этого года, происходящие внутри страны, стали неким экзаменом не только для власти, но и для самого народа.

Что касается обсуждения обстановки в Белоруссии с другими странами, то Лукашенко готов разговаривать на эту тему с зарубежными партнерами. Но при условии, если будут учтены интересы сторон и не произойдет вмешательство во внутренние дела.

Ранее Александр Лукашенко предложил Эммануэлю Макрону помириться с мусульманами.