Лукашенко получил на рассмотрение проект по интеграции с Россией

Лукашенко распорядился ускорить интеграцию с Россией Подробнее

По его словам, президент Белоруссии уже получил проект и рассмотрит его в ближайшее время. Основой документа стал Договор о создании Союзного государства, подписанный в 1999 году.

В первых числах августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование программы с российской стороной. В свою очередь, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заверил, что сторонам удалось достичь необходимых договоренностей и решить практически все вопросы по несовпадающим позициям.

Тему интеграции России и Белоруссии подняли еще в марте. Лукашенко заявил, что Москва не планирует захватывать страну, и предложил включить РФ в ее состав. После этого стороны начали переговоры об объединении экономик двух стран.