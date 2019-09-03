  • Лукашенко получил на рассмотрение проект по интеграции с Россией

    03 сентября 2019, 17:52

    Дарья Бунякова

    Правительство Белоруссии подготовило проект по углублению межгосударственной интеграции с Россией. Документ передали на рассмотрение президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщил РБК со ссылкой на секретаря белорусского премьер-министра Александра Исаева.
    Лукашенко получил на рассмотрение проект по интеграции с Россией

    Лукашенко распорядился ускорить интеграцию с Россией

    Подробнее

    По его словам, президент Белоруссии уже получил проект и рассмотрит его в ближайшее время. Основой документа стал Договор о создании Союзного государства, подписанный в 1999 году.

    В первых числах августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование программы с российской стороной. В свою очередь, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заверил, что сторонам удалось достичь необходимых договоренностей и решить практически все вопросы по несовпадающим позициям.

    Тему интеграции России и Белоруссии подняли еще в марте. Лукашенко заявил, что Москва не планирует захватывать страну, и предложил включить РФ в ее состав. После этого стороны начали переговоры об объединении экономик двух стран.