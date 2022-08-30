Лукашенко похвалил опыт Китая в механизме выбора главы страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нравится опыт Китая. Руководителя страны избирают на Всекитайском собрании народных представителей.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии следовало бы избирать лидера по аналогии — на Всебелорусском народном собрании. Слова белорусского президента привело агентство БелТА.

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия конституции. <...> Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — сказал он.

По его словам, момент уже упущен, но при необходимости можно будет к нему вернуться.

«Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на [Всекитайском собрании народных представителей] ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость [, не став предлагать подобные изменения конституции]», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко 30 августа отметил 68-й день рождения. С праздником его поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Лукашенко вносит большой вклад в развитие партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.