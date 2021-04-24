Лукашенко назвал ситуацию, в которой передаст власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет, по которому власть в республике в экстренной ситуации перейдет к Совету безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лукашенко сообщил об этом журналистам во время посещения Полесского заповедника в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Он сказал, что в скором времени подпишет декрет о передаче президентских полномочий Совбезу, если в республике возникнет такая необходимость.

Президент Белоруссии предусмотрит такие меры в свете недавнего раскрытия заговора с целью покушения на него.

«На этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что такая необходимость вряд ли наступит, однако он должен учитывать любые сценарии. По словам Лукашенко, «если вдруг» что-то случится, то у страны фактически будет «коллективный президент».

«Когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления», — пояснил он.

В КГБ Белоруссии ранее заявили, что задержанный по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко адвокат Юрий Зенкович связан со спецслужбами США.