Мир 18 июля 2023, 00:22 Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон „О народном ополчении“», — сказано в сообщении.

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Документ предусматривает правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения. Оно введено в отдельных административно-территориальных единицах страны. Также прописаны дополнительные условия для оказания содействия местным органам внутренних дел для защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств.

Отряды из добровольцев будут формировать местные органы власти. Руководить ими будут местные советы обороны, а непосредственно отрядами — территориальные органы внутренних дел. Законом устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, также предусмотрены гарантии для него.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военных вооруженных сил. Закон уже подписан президентом республики.