Мир 09 марта 2023, 19:21 Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам и военным за госизмену Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о высшей мере наказания за госизмену РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул первого».

Уголовная ответственность за измену государству, совершенную должностным лицом, теперь распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом в новом законе появился пункт о применении высшей меры наказания.

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«За измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.

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Также вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию ВС Белоруссии.

За некоторые «антигосударственные преступления» появится дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин.

Ранее Лукашенко поручил создать в Белоруссии комиссию по работе с покинувшими страну правонарушителями, которые захотели вернуться на родину.