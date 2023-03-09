09 марта 2023, 19:21
Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам и военным за госизмену
Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о высшей мере наказания за госизмену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул первого».
Уголовная ответственность за измену государству, совершенную должностным лицом, теперь распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом в новом законе появился пункт о применении высшей меры наказания.
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«За измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.
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Также вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию ВС Белоруссии.
За некоторые «антигосударственные преступления» появится дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин.
Ранее Лукашенко поручил создать в Белоруссии комиссию по работе с покинувшими страну правонарушителями, которые захотели вернуться на родину.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Смертная казнь
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