11 мая 2023, 00:43
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработанным ядерным топливом. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Закон предусматривает переработку ОЯТ в России.
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«Совету министров Белоруссии принять меры, необходимые для реализации положений соглашения», — сказано в документе.
Законопроект о ратификации соглашения с Россией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом был принят палатой представителей белорусского Национального собрания в середине апреля. После одобрения документ поступил на подпись главе государства.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин допустил, что в стране может появиться стратегическое ядерное оружие. По его словам, это будет следующим шагом в случае продолжения враждебной риторики Запада.
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Александр Лукашенко
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