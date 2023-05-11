Мир 11 мая 2023, 00:43 Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработанным ядерным топливом. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Закон предусматривает переработку ОЯТ в России.

Реклама

«Совету министров Белоруссии принять меры, необходимые для реализации положений соглашения», — сказано в документе.

Законопроект о ратификации соглашения с Россией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом был принят палатой представителей белорусского Национального собрания в середине апреля. После одобрения документ поступил на подпись главе государства.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин допустил, что в стране может появиться стратегическое ядерное оружие. По его словам, это будет следующим шагом в случае продолжения враждебной риторики Запада.