Лукашенко поделился своими ожиданиями от интеграции с Белоруссией

Решений «в духе настоящего союзничества» ожидает Лукашенко от интеграции с Россией. И все они должны быть «взаимоприемлемыми».

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России и подчеркнул, что начало интеграции уже наполнило связи между странами более глубоким содержанием.

«Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьезный задел для достойного будущего народов Белоруссии и России», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы белорусского президента.

Лукашенко отметил, что уже было сделано многое для экономического и социального развития двух стран, и выразил надежду, что сторонам удастся сохранить «высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия».

Без поздравления президента Белоруссии не остались и премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились по нефтяному вопросу. Сложные переговоры длились с прошлого года.