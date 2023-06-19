19 июня 2023, 13:34
Лукашенко поддержал установление ответственности за пропаганду ЛГБТ
Генпрокуратура Белоруссии: Лукашенко поддержал ответственность за пропаганду ЛГБТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал установление ответственности за родителей за пропаганду идей «чайлдфри», смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
«Президент Александр Лукашенко подержал инициативы о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей по пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, усиления контроля за ранее судимыми лицами и внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей», — говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, МВД Белоруссии подготовило поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие принудительное лечение педофилов.
«Специалисты разработали и утвердили протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии. В том числе, применением химической кастрации», — добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.
Ранее Лукашенко призвал белорусов придерживаться классических трендов создания семьи.
Белоруссия
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