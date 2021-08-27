Лукашенко подарили первый белорусский коньяк местного производства

Глава «Белгоспищепрома» подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко первый коньяк местного производства. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации главы республики.

На кадрах Лукашенко рассказывает о подарке белорусскому политику Виктору Шейману, который пришел к нему на встречу.

«Особый же день — мы начали производить белорусский коньяк. И кто бы мог подумать, что Беларусь из винограда может коньяк производить! Говорят, хороший получился. Молодцы какие! И никогда же не думал. На юге Беларуси производят виноград и делают коньяк», — отметил Лукашенко.

Создатели первого белорусского коньяка рассказали, что их творение уже продается в фирменных магазинах. Коньяк произведен из коньячного дистиллята, который выдерживался не менее трех лет. В нем, по словам производителей, ощущаются нотки фруктов и ванили, есть и горечь, которая делает напиток благороднее.

Лукашенко рассказал, что выращивает на своем участке арбузы. Он призвал не считать это пиаром, скорее, просто экспериментом. Белорусский лидер заверил, что некоторые арбузы выросли просто отличными на вкус.