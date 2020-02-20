Лукашенко подарил президенту Египта Коран из Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись подарками. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Лукашенко вручил египетскому коллеге священную мусульманскую книгу Коран, который напечатали в Белоруссии, и фотографию. На снимке изображен египятин Федя Халиль. Он семь лет живет и работает в республике.
В обмен он получил традиционный египетский меч, рукоятка которого выполнена из редкого африканского дерева.
Ранее Александр Лукашенко поздравил с 75-летием советского и российского композитора, эстрадного певца Юрия Антонова.