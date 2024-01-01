Мир 01 января 2024, 02:15 Лукашенко поблагодарил силовиков за мир и «уверенность в завтрашнем дне» Глава Белоруссии Лукашенко поблагодарил военных за мир в новогоднем обращении РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к народу поблагодарил военных за «уверенность в завтрашнем дне» и мир. Выступление белорусского лидера опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

В 2023 году Белоруссию «пытались поставить на колени, удушить экономически». Но страна не только выстояла, но и продолжила всесторонне развиваться и идти к своей цели, заявил Лукашенко. И можно сделать еще больше, уверен президент.

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«Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!» — заявил глава государства.

Лукашенко также пожелал мира для соседей и приумножения лучшего.

Белоруссия вошла в тройку стран, наиболее желанных для посещения российскими туристами в 2023 году. Около 9% российских туристов посетили страну в ушедшем году.