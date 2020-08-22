Лукашенко поблагодарил Путина за сказанные после выборов слова

Александр Лукашенко рассказал, что когда он выжидал паузу перед тем, как обратиться к людям после выборов президента, его поторопил президент России Владимир Путин. Он спросил своего белорусского коллегу: «Слушай, что ты молчишь?» За это глава Белоруссии благодарен своему другу.

«Спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: „Слушай, что ты молчишь?“ Я говорю: „Скоро услышишь“. Ну вот, вы услышали», — ответил президент Белоруссии Лукашенко корреспонденту RT на вопрос, почему он так долго не выходил к людям после начала протестов.

Сегодня Лукашенко прибыл в Гродно, где посетил полигон и провел совещание с руководством шестой отдельной гвардейской механизированной бригады. Он приказал привести основные части ВС республики в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление. Белорусский президент назвал это решение «самым серьезным за четверть века». Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы, пишет «Царьград».

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги выборов президента республики 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.