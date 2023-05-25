Мир 25 мая 2023, 16:27 Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия в Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко поблагодарил Путина за размещение ядерного оружия в стране РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за размещение тактического ядерного оружие на территории страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

В среду в Москве прошло пленарное заседание второго Евразийского экономического форума. На нем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Россия и Белоруссии близки настолько, что ядерное оружие у них одно на двоих. В этот момент камера показала Лукашенко и Путина, который пожали друг другу руки.

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«Честно говоря, в тот момент я не очень расслышал, что говорили о ядерном оружии. Но Владимир Владимирович сказал мне о решении разместить ядерное оружие у нас. Я поблагодарил его в ответ. Вот о чем у нас шла речь, не более того», — сказал он.

В четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок хранения тактического ядерного оружия в республике. При этом Шойгу подчеркнул, что полный контроль за вооружением останется у России.