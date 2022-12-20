Мир 20 декабря 2022, 07:58 Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие разрушению Белоруссии Президент Лукашенко поблагодарил КГБ за недопущение развала страны

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Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность Комитету государственной безопасности за самоотверженную работу по противодействию изощренным и новейшим технологиям разрушения государства. Его заявление появилось на официальном сайте президента Белоруссии.

Так Лукашенко поздравил КГБ Белоруссии с Днем сотрудника органов государственной безопасности.

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«Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств», — сказал глава государства.

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Он также поблагодарил профессионалов, которые не дрогнули в сложные времена и смогли сохранить верность традициям и принципам спецслужбы, защищая нацинтересы республики. Лукашенко выразил уверенность, что представители КГБ и дальше будут безупречно, результативно решать поставленные задачи и обеспечивать безопасность белорусов и гостей страны.