Лукашенко: по моим ощущениям, Белоруссия находится на пике заболеваемости коронавирусом

«Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал Лукашенко.

По его словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции в республике стараются сделать так, чтобы предприятия работали, а люди получали зарплату.

«Самая большая проблема — это экономика», — указал президент.

Он добавил, что ему нравится формула его американского коллеги Дональда Трампа, который заметил, что больше людей умрет от безработицы и голода, нежели от коронавируса.

«Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на то, что не стоит забывать и о других категориях пациентов, которые также нуждаются в помощи медиков, как и люди, зараженные COVID-19.