Лукашенко переназначил правительство. Изменений в составе нет

Пресс-служба Лукашенко сообщила о подписании им двух указов. Первый — о назначении премьер-министром Романа Головченко. Он занимал этот пост и раньше. Второй — о назначении членов Кабмина. Об этом написало агентство БелТА.

Эта процедура имеет технический характер. По белорусскому законодательству совет министров должен сложить полномочия и уйти в отставку после выборов главы государства.

Ранее, 15 августа, Лукашенко говорил, что назначенный до выборов состав правительства готов работать и дальше. В связи с этим политик поручил своей администрации подготовить соответствующие документы.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко. Однако оппозиция не согласились с результатами и потребовала перевыборов.

По их мнению, на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Она объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В свою очередь, глава государства ответил, что власти могут принять меры и остудить «некоторые горячие головы», написало РИА «Новости».

Европа обеспокоена ситуацией в Белоруссии. Лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит.