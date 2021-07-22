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    22 июля 2021, 18:53

    Лукашенко передал часть функций президента правительству

    Анатолий Минкин

    Вопрос об объеме дополнительного выпуска акций государственных сельскохозяйственных предприятий Белоруссии будут согласовывать правительство и местные органы власти. Как сообщило БелТА, соответствующий декрет подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко передал часть функций президента правительству

    Ранее президент Белоруссии согласовывал объем дополнительного выпуска ценных бумаг государственных предприятий единолично.

    Декрет предусматривает передачу и перераспределение этих президентских функций между правительством республики и областными властями.

    Если предприятие находится в собственности государства, то решение об эмиссии примет центральная власть. Если в собственности регионов, то решение об объемах выпуска примут областные исполкомы.

    Соответствующие поправки внесут в закон «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» от 1998 года.