Лукашенко передал часть функций президента правительству

Вопрос об объеме дополнительного выпуска акций государственных сельскохозяйственных предприятий Белоруссии будут согласовывать правительство и местные органы власти. Как сообщило БелТА, соответствующий декрет подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии согласовывал объем дополнительного выпуска ценных бумаг государственных предприятий единолично.

Декрет предусматривает передачу и перераспределение этих президентских функций между правительством республики и областными властями.

Если предприятие находится в собственности государства, то решение об эмиссии примет центральная власть. Если в собственности регионов, то решение об объемах выпуска примут областные исполкомы.

Соответствующие поправки внесут в закон «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» от 1998 года.