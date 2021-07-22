Лукашенко передал часть функций президента правительству
Вопрос об объеме дополнительного выпуска акций государственных сельскохозяйственных предприятий Белоруссии будут согласовывать правительство и местные органы власти. Как сообщило БелТА, соответствующий декрет подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии согласовывал объем дополнительного выпуска ценных бумаг государственных предприятий единолично.
Декрет предусматривает передачу и перераспределение этих президентских функций между правительством республики и областными властями.
Если предприятие находится в собственности государства, то решение об эмиссии примет центральная власть. Если в собственности регионов, то решение об объемах выпуска примут областные исполкомы.
Соответствующие поправки внесут в закон «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» от 1998 года.