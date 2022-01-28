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    28 января 2022, 15:47

    Лукашенко перечислил три вещи, которые для него совершенно неприемлемы

    Президент Белоруссии Лукашенко назвал вещи, которые считает неприемлимыми

    Наза Салех Захи

    Белорусский президент заявил, что для него неприемлемыми являются насилие над женщинами, плач детей и убийство животных. Об этом он рассказал во время выступления перед соотечественниками и парламентом. Мероприятие транслировало БелТА.

    Лукашенко перечислил три вещи, которые для него совершенно неприемлемы

    «Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили, что для меня неприемлемо. Может, еще что-то, но три вещи — это точно. Первое — плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», — сказал Лукашенко.

    Он подчеркнул, что эти вещи являются для него запредельными и недопустимыми. Белорусский лидер добавил, что если депутаты разработают законопроект о наказании за жестокое обращение с животными, то он его поддержит.

    Также Лукашенко рассказал и о том, при каком раскладе может начаться война с Белоруссией. Во-первых, это произойдет, если будет прямая агрессия в сторону страны. Кроме того, белорусские власти не потерпят нападения на своего союзника — Россию. Об этом сообщил RT.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны. Однако он заметил, что власти не дадут грубо игнорировать интересы государства.