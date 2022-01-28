Лукашенко перечислил три вещи, которые для него совершенно неприемлемы

Белорусский президент заявил, что для него неприемлемыми являются насилие над женщинами, плач детей и убийство животных. Об этом он рассказал во время выступления перед соотечественниками и парламентом. Мероприятие транслировало БелТА.

«Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили, что для меня неприемлемо. Может, еще что-то, но три вещи — это точно. Первое — плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что эти вещи являются для него запредельными и недопустимыми. Белорусский лидер добавил, что если депутаты разработают законопроект о наказании за жестокое обращение с животными, то он его поддержит.

Также Лукашенко рассказал и о том, при каком раскладе может начаться война с Белоруссией. Во-первых, это произойдет, если будет прямая агрессия в сторону страны. Кроме того, белорусские власти не потерпят нападения на своего союзника — Россию. Об этом сообщил RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны. Однако он заметил, что власти не дадут грубо игнорировать интересы государства.