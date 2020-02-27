Лукашенко озвучил условия для «реальной интеграции»

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он уже обсуждал аналогичную идею с Борисом Ельциным. Тогда тоже обращал внимание на условие сохранения «суверенитета и независимости» при интеграции.

«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — заметил Лукашенко.