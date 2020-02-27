Лукашенко озвучил условия для «реальной интеграции»
Глава Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Лукашенко назвал условия, которые позволят республике пойти на «реальную интеграцию». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на БелТА.
«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он уже обсуждал аналогичную идею с Борисом Ельциным. Тогда тоже обращал внимание на условие сохранения «суверенитета и независимости» при интеграции.
«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — заметил Лукашенко.